Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 27 février 2019

Abby s'en veut d'avoir perdu le bébé. Stitch essaie de la réconforter. Max insiste pour aller à l'hôpital voir son père et prendre des nouvelles d'Abby et du bébé. Il lui écrit une carte qu'elle n'apprécie pas du tout. Lily et Cane proposent de garder Max pour la nuit. Ils sont soulagés qu'il n'y ait pas de négligences de la part du Club, concernant l'accident. Sharon obtient des informations auprès de Wes, sur sa compagne, l'infirmière Stephens. Elle s'empresse de tout raconter à Sage, qui est dans la confidence. Jack demande à William de mettre de côtés leurs différends pour soutenir la famille. Ashley est bouleversée et passe un moment auprès de sa fille. Sharon rêve que Patty lui a dit qu'elle n'était pas enceinte.