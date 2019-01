Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 28 janvier 2019

A la veille du procès de Victor, chacun se prépare et appréhende les tensions à venir. Victoria réunit Nikki, Nick et Noah pour s'assurer qu'aucun d'eux ne flanchera en témoignant contre Victor. Phyllis et Christine font de même avec Adam car elles craignent qu'il ne se rétracte. Michael, l'avocat de Victor, joue un double jeu car il discute avec Phyllis d'un plan pour venger celle-ci du mal que Victor lui a fait. Tout le monde s'affiche comme déterminé à faire condamner Victor. Nick encourage Sage à rester naturelle et honnête avec Shawn. Lors d'une discussion avec Shawn, les tensions et les doutes sont levés. Shawn semble plus que jamais disposée à accepter que Sage et Nick deviennent les parents adoptifs de son enfant. Sharon et Sage commencent à travailler pour Chelsea. A travers ses cauchemars récurrents, Sharon pressent que Sully n'est peut-être pas l'enfant dont elle a accouché.