Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 29 mars 2019

Mariah et Sharon se disputent encore au sujet de Sulli. Mariah veut révéler la vérité à Nicholas, mais Sharon estime qu'il est déjà trop tard et que ça détruirait toute sa famille. Noah et Summer se disputent au sujet de Luca, mais ils finissent par se calmer et aller au cimetière. Dylan discute avec Chelsea. Lorsqu'Adam arrive avec Michael, il lui demande des explications concernant le journal de Sage, parce que les révélations y sont très compromettantes. Peu après, toute la famille se retrouve pour la cérémonie en l'honneur de Cassie, et Faith insiste pour que Nicholas prenne Sulli dans ses bras pour lui remonter le moral. Michael va voir Victor en prison pour essayer de le persuader d'avouer qu'il a piégé Adam...