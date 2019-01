Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 3 janvier 2019

Chelsea et Adam se disputent autour de Connor. Excédée, la jeune femme annonce à Adam qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Suite à cette mise au point, elle va révéler la véritable identité de Gabriel à William. Phyllis rejoint Ian Ward dans le parc et apprend que Gabriel est, en fait, Adam. Victoria et Abby rejoignent leur père pour l'aider à gérer la crise dûe au virus, mais Abby se fait séchement congédier. Le docteur Anderson continue à faire croire à Sharon qu'elle est enceinte et se voit obliger de mentir à Patty, qui avait des doutes sur la grossesse. Jack se rend dans le bureau de Victor pour demander à Victoria d'aller parler à William afin de le dissuader de continuer à acheter les actifs de la société Newman. Jack en profite pour proposer de faire la paix, mais Victor refuse énergiquement. Phyllis arrive et lui annonce qu'Adam est toujours en vie...