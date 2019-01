Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 4 janvier 2019

Suite à une coupure de courant, Sharon et Nick se retrouvent blottis l'un contre l'autre face à la cheminée. Dylan les surprend et fait une crise de jalousie avant de se réconcilier avec Sharon. William semble envisager sérieusement le mariage avec Victoria, qui est loin de se douter de sa vengeance imminente vis-à-vis de Victor. Summer propose à Luca de l'héberger, malgré le désaccord de Natalie. Phyllis est bouleversée d'apprendre que Jack a révélé l'identité de Marco à Nikki et Neil. Suite à une violente confrontation, Nikki et Victor se séparent.