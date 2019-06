Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 4 juin 2019

Jill décide de confronter Phyllis après l'avoir surprise avec William. Phyllis tente de nier en bloc, mais elle sait que son adversaire est de taille. Elle finit par avouer leur liaison à Jill qui, très loin d'approuver les agissements de son fils, fait promettre à Phyllis de mettre un terme à leur relation. Lauren a appris par un journalise que Cane quittait Chez Fenmore pour travailler pour Pêche d'enfer. Ce changement opéré dans son dos est loin de l'enchanter. Lors d'une dispute avec sa sœur, elle apprend qu'il s'agit en fait d'une tentative de Jill pour rapprocher Victoria et William. Neville annonce à Hilary et Devon son départ, ce qui ravit le couple. Il décide d'aller dire adieu à Ashley avant de partir et leur étreinte se termine par un baiser. Jack accepte qu'Hilary reprenne son poste au sein de la fondation. De retour à Genoa City, Chloé se rend dans son ancienne maison pour récupérer les affaires de Délia, rangées au grenier. Elle rencontre William et lui fait part de sa guérison. Elle décide ensuite de faire une surprise à sa mère et se rend à l'improviste au bar. Mais une bien plus grosse surprise attend encore Esther : Chloé est de retour avec une enfant, Bella, qui ne serait autre que sa fille.