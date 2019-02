Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 5 février 2019

Mariah, Natalie et Kevin envisagent de lancer Pass Key. Sage est heureuse de voir que la cohabitation avec Shawn se passe bien et elle lui tend les papiers pour l'adoption. En proie au doute, Shawn se confie à Sharon, qui lui raconte son expérience avec Cassie. Phyllis, qui s'enlise dans la vengeance, s'est mise en tête de nuire à la société Newman. Jack reproche à William de ne pas essayer de l'en dissuader, sans soupçonner une seule seconde ce qui se trame entre sa femme et son frère.