Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 5 juillet 2018

Episode du 5 juillet 2018 - Hilary est toujours portée disparue à Virgin Gorda et les autorités locales suspectent de plus en plus Devon, alors qu'une chaussure appartenant à Hilary a été retrouvée près du bord de mer, tachée de sang. Michael, qui est venu représenter Devon, lui conseille de rentrer à Genoa City tant qu'il en est encore temps de manière à ce qu'il ne soit pas inculpé sur place. Mais ce dernier ne s'imagine pas rentrer seul sans sa femme. A Paris, Chelsea et Adam parlent de leur vie et de leurs projets, mais ils ont encore quelques détails à régler à Genoa City. Ils décident d'y retourner afin qu'Adam règle ses conflits émotionnels avec son père et que Chelsea s'occupe de la mise en gérance de son entreprise. C'est le mariage de Sage et Nick. Summer, Faith et Noah sont ravis pour leur père, mais Mariah est vexée car elle n'est pas invitée à la cérémonie alors qu'elle se rapprochait de plus en plus de Nick. Sharon a des sautes d'humeur et réagit très mal lorsque Dylan lui offre un cadeau pour leur bébé…