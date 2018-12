Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 6 décembre 2018

William est sorti de l'hôpital et il va déjeuner avec Victoria. Noah les croise au restaurant et va leur parler. Cette rencontre est gênante pour Noah qui s'en veut toujours d'avoir percuté William et ce dernier, quant à lui, pourrait bien commencer à recouvrer la mémoire sur ce qui s'est passé le soir de l'accident. Le plan d'Adam et Luca pour faire tomber leurs pères est en marche. Pourtant, Luca ignore qu'Adam lui tend un piège pour obtenir ses aveux et des preuves accablantes contre son père pour le faire chanter. Marisa va voir Chelsea et se confie à elle. Faith demande à retourner vivre chez Sharon à temps plein car elle ne supporte plus de vivre avec Nick, tourmenté par Sage. Cette dernière fait une découverte concernant le docteur Anderson et en parle à Nick.