Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 6 juillet 2018

Episode du 6 juillet 2018 - Sharon continue de mentir à Dylan au sujet du bébé. Elle explique à Mariah qu'elle agit ainsi dans l'intérêt de Dylan et qu'elle a un nouveau plan. Marisa et Sage discutent de leur secret commun tandis que Summer et Noah préparent une fête surprise pour célébrer le récent mariage de leur père. Abby prédit que la réunion au sujet de la ligne de vêtements de Chelsea sera très tendue. Les sociétés Jabot et Newman se battent pour récupérer la ligne Chelsea Lawson et cette dernière est amenée à choisir son acheteur "à l'aveugle" sur les conseils d'Adam.