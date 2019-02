Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 7 février 2019

William fête sa victoire après le lancement de Pass Key et il est ravi d'avoir enfin battu Victor. Furieuse contre lui, Victoria souhaite engager Michael pour attaquer les Abbott en justice. Phyllis et Jack essaient de contenir les retombées dans la presse et de calmer William. En prison, Victor reçoit la visite de Ian, qui lui propose sa protection. Il explique avoir gagné le respect de nombreux prisonniers. Sage et Nick sont avec Shawn à l'hôpital. Celle-ci pourrait bien changer d'avis concernant l'adoption et Sage propose une solution alternative : l'adoption ouverte. Par ce biais, David saurait que Shawn est sa véritable mère et ils garderaient contact. Sharon se rappelle d'avoir vu l'infirmière Stephens le soir de son accouchement à Fairview. Elle part avec Dylan à l'hôpital pour la trouver et lui poser des questions.