Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 7 juin 2019

Jill trouve William dans un piteux état et le motive pour qu'il aille travailler. Quand Cane lui apprend qu'il a loué les locaux au sein de Jabot, Jill estime qu'il s'agit d'une mauvaise idée car Phyllis et William se cotoieraient tous les jours. Mais contre toute attente, William se range du côté de Cane, au grand dam de Jill et Phyllis. Victor annonce à Victoria et Nicholas qu'il n'a pas besoin d'eux et leur offre des vacances, ce qui est loin de les enchanter. Suite à cela, il demande à Summer de venir travailler pour lui. Kevin souhaite se soumettre à un test ADN pour la paternité de Bella. Lorsque Chloé rentre chez elle, elle trouve l'appartement en désordre et fait face à Victor, qui l'attend pour récupérer les pages du journal...