Victoria fait la connaissance de Travis, un barman. Elle cache son identité et se fait passer pour une jeune femme du nom de Tori. Jack vient voir Victor en prison. Adam lui rend aussi visite et l'accuse d'avoir dit à Sage la vérité au sujet de Christian. Victor s'en défend. Phyllis et William s'embrassent. Adam fait écouter le message de Sage à Chelsea. Chelsea cache à Sharon et à Dylan ce qu'elle a entendu...