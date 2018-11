Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 7 novembre 2018

William est à l'hôpital suite aux blessures qui lui ont été infligées dans le parking. Il est entre la vie et la mort. Paul interroge Gil, le bookmaker, mais il ne semble pas impliqué dans cette affaire. Noah s'en veut d'avoir renversé William sans le voir, mais Marisa et Victor lui conseillent de ne rien dire. Marisa lui recommande également de changer ses pneus. Luca et Adam, méfiants l'un envers l'autre, n'ont pas déclenché leur plan. Marisa conseille aussi à Luca de se méfier d'Adam, qui pourrait le trahir. Jill reproche à tous d'avoir abandonné William à son sort.