Victor est hospitalisé après s'être fait poignardé dans sa cellule et, à juste titre, tout le monde est très inquièt pour lui. Sage et Nick sont, eux aussi, à l'hôpital car Sage a accouché, mais quand ils entrent dans sa chambre, son bébé et elle sont introuvables. Victoria est décidée à récupérer Pass Key et ses profits aux mains des Abbott...