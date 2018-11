Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 9 novembre 2018

Victor essaie d'en apprendre plus sur le projet de Kevin et William et propose à Kevin de le financer. Le docteur Anderson conseille à Sharon de diminuer son traitement. Par ailleurs, il essaie de persuader Sage de ne pas précipiter les choses avec Nick. Stitch s'occupe de son fils, qui vient de perdre sa maman dans un accident de voiture. Paul et Dylan essaient de découvrir qui a percuté William. Jack decide de financer le projet de Kevin. Après son opération, le diagnostic vital de William est engagé.