Les feux de l'amour - Episode 8890

La disparition de Mariah inquiète et crée des tensions. Amanda demande de l’aide à Lily afin d'obtenir des renseignements sur les activités de Sutton. Lily ne pouvant pas l’aider, elle décide se tourner vers Victor. William et Phyllis choisissent d’unir leurs forces pour découvrir ce que cachent Tara et Sally. Faith et Moïse se parlent franchement et renouent des relations amicales. Stitch apprend par Sharon les soucis d’Abby concernant Mariah et lui propose son aide.