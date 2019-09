Les feux de l'amour - Episode du 06 septembre 2019 - Premières minutes

Paul est avec Patty à Rivercrest. Elle est très en colère car elle pensait que Sharon et Mariah allaient la faire évader pendant son transfert. Après une crise, elle demande à Paul de faire venir Sharon. Dylan se rend compte qu'il se passe quelque chose de louche et se demande si Sharon ne lui cache pas des informations sur l'affaire. Mariah essaie de se débarrasser du téléphone dans un bar qui était sur la liste des endroits où le plombier suspecté a travaillé. Elle y croise Kevin, à la recherche de l'appareil en question, et doit trouver une nouvelle cachette. Mariah croise Natalie au Néon écarlate. Elle apprend que cette dernière est devenue l'assistante de Victor. Trouvant cela très suspect, elle décide d'aller troquer cette information contre un travail à G Buzz. Hilary saute sur l'occasion et décide de publier un article sur le sujet, alors que Devon lui avait spécifiquement demandé de ne pas le faire. Ce dernier demande à Victor de faire preuve de clémence et de ne pas aller jusqu'au procès car il pourrait tout perdre.