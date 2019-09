Les feux de l'amour - Episode du 09 septembre 2019 - Premières minutes

C'est Halloween et Chelsea peine toujours à surmonter la mort d'Adam. Chloé la soutient. Mariah annonce à Sharon qu'elle travaille désormais pour G Buzz et qu'elle ne veut plus supporter les conséquences du secret concernant Sully. Sharon et Chelsea s'inquiètent de n'avoir aucune nouvelle de Nicholas, qui était censé les rejoindre pour Halloween. En contactant L'underground, elles l'entendent hurler au loin. Chloé et Kevin se rapprochent de plus en plus. Mariah piège Kevin pour obtenir des informations sur Natalie et son rôle au sein de la société Newman. Kevin s'en aperçoit et le lui reproche. Ashley tente de convaincre Stitch de ne pas perdre espoir concernant Abby. Ce dernier surprend Abby en plein déjeuner avec Travis et lui fait une scène. Travis tente de faire avouer à Abby qu'elle est la fameuse "taupe". Mais celle-ci, mise en garde par Victor, démasque son stratagème. Jack s'inquiète de ne pas voir son plan aboutir pour faire tomber Victor. Phyllis l'encourage et procède à un échange de mallettes avec Curtis. Abby les surprend.