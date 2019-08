Les feux de l'amour - Episode du 1 août 2019

Jack démissionne de la fondation. Neil tente de raisonner William pour qu'il change de vie. Hilary essaie de convaincre Jack d'apaiser sa colère envers Phyllis. Nikki s'inquiète des conséquences de la grave dispute entre Phyllis et Jack et conseille à Phyllis de tout faire pour se réconcilier avec lui. Victoria demande à Travis de ne pas déménager et de rester chez elle. Ashley décide de ne plus se mêler de la vie de William. Phyllis revient chez Jack, qui lui demande de partir. Il a un geste brusque envers elle dans l'escalier et Phyllis tombe, inconsciente.