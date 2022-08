Les feux de l'amour - Episode du 1 août 2022

Devon semble confiant à l'approche de sa rencontre avec l'avocate concernant le testament de Kathrine. Jack est bouleversé par l'annonce de la mort de Victor. Nikki et Nicholas sont convaincus qu'Adam en est à l'origine. Paul ouvre une enquête pour le découvrir et Rey fait savoir à Adam qu'il est soupçonné. Sharon s'empresse de rendre visite à ce dernier pour le soutenir. L'ambiance est tendue entre Phyllis et Summer, qui n'était pas au courant de son stragème pour récupérer des parts du Grand phénix.