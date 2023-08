Les feux de l'amour - Episode du 1 août 2023

Chelsea voit d’un mauvais œil la relation qu’entretiennent Sharon et Adam. Ce dernier demande au Dr Cavett d’être honnête avec lui concernant l’état de santé de Chelsea. Pendant ce temps, à Los Angeles, Summer rencontre Flo qui la met en garde contre Sally. Au Society, Sally parle de son travail à Jack qui la complimente. Quant à Kevin, il reçoit la visite surprise de sa mère, Gloria, qui se retrouve à la rue et qui décide d’emménager chez Chloé et lui.