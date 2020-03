Les feux de l'amour - Episode du 1 avril 2020 - Premières minutes

Dina convie Jack à déjeuner. Victor demande à Scott de trouver une salle pour organiser un récital de piano avec Nikki en vedette. Scott se sent prisonnier de Victor. Nikki est furieuse d'apprendre la nouvelle. Par ailleurs, elle recommande à Tessa d'avoir une meilleure image d'elle-même. Chelsea contacte un établissement où Chloé se trouvait. Elle y apprend que Chloé est allée dans un autre hôpital en Louisiane. Nick recommande à Scott de se méfier de Victor. Plus tard, Scott confie des bribes de son passé à Sharon. Abby donne les clés des bureaux de l'entrepôt à Zack et Proven Success.