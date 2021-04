Les feux de l'amour - Episode du 1 avril 2021

Nikki organise un dîner "Nouveau départ" au Club. Sharon et Nick sont tous les deux jaloux en voyant l’autre discuter avec des invités. Hilary et Devon parlent du projet de celui-ci de prévoir une chambre d’enfant dans son appartement. Il invite Hilary au dîner. Phyllis, Sharon et Nikki se retrouvent pour discuter de ce que Victoria a raconté à la police. Réfugié au chalet, Jack appelle Neil à l’aide.