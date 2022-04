Les feux de l'amour - Episode du 1 avril 2022

Lola et Kyle se préparent leur premier petit déjeuner dans leur appartement. Il décide de lui faire une surprise en achetant un meuble pour ranger ses livres de recettes. Abby est dans la confidence et fait en sorte que Lola ne soit pas dans l’appartement. Finalement, il est incapable de monter le meuble tout seul. Victoria explique à William les exigences d’Adam. Il ne comprend pas que Victor veuille laisser le trône à Adam plutôt qu’à Victoria. Elle va voir son père pour lui annoncer les intentions malfaisantes d’Adam, mais il ne s’en prend pas à lui et demande à Victoria de les laisser. Nick ne comprend pas l’attitude de son père. Nick refuse de répondre à Adam au sujet de Christian, Chelsea et Connor. Nate n’annonce pas de bonnes nouvelles à Victor concernant sa santé. Ce dernier souhaite connaître toutes les options, même expérimentales. Nate vient voir Abby au Society. Adam affirme à Victor qu’il est prêt à rester s’il l‘aide à avoir Chelsea, Connor et Christian.