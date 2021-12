Les feux de l'amour - Episode du 1 décembre 2021

Kyle propose une soirée de rêve à Lola, mais celle-ci semble toujours réticente à aller plus loin. William surprend Victoria et Cane en train de s'embrasser. Complètement perdue, Victoria se confie à sa mère. Rongé par la culpabilité, Cane demande désespérément à Devon de lui prêter son jet pour aller tout avouer à Lily, mais ce dernier refuse catégoriquement. Pendant ce temps, William part rendre visite à Lily en prison. Victor et Nicholas entendent protéger Nikki en découvrant qui a déposé la chemise de J.T. et le tisonnier au ranch des Newman.