Les feux de l'amour - Episode du 1 décembre 2022

Chelsea appréhende de croiser Nick lors de son dîner avec Adam, mais la rencontre se passe assez bien. Nick émet l'idée de déménager loin d'ici ensemble, ce qui fait réfléchir Adam et Chelsea à un potentiel départ à Paris. Sharon a besoin de se changer les idées et se rend au Grand Phoenix pour prendre un verre. Elle tombe sur Phyllis, qui la trouve un peu trop gentille, ce qui n’est pas dans ses habitudes, et se pose des questions. Pendant ce temps, Victoria dit à Nikki s’être disputée avec William, et Victor espère qu’elle va le mettre à la porte. Finalement, c'est William qui décide de quitter Victoria, en refusant de se conformer à ce que l'on attendait de lui.