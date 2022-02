Les feux de l'amour - Episode du 1 février 2022

, , , , , , , , , ou En savoir plus sur

Christine a obtenu de la juge la libération de Sharon, Victoria et Nikki. Paul suspend Rey. Mia quitte son appartement et lui avoue qu’elle a eu une aventure avec Arturo. Ce dernier l’annonce également à Abby, qui s’en prend à son véhicule. Rey lui colle son poing dans la figure. Sharon est ravie d’être de retour chez elle. Mariah et Nick passent la voir. Victoria apprend par Nate que J.T. souffrait d'une tumeur bénigne qui appuyait sur son lobe frontal et que cela a pu l’inciter à devenir violent. J.T. espère son pardon, mais elle n’est pas prête d’oublier ce qu’il lui a fait subir. Christine annonce à J.T. qu’une fois rétabli, il sera accusé de tentative de meurtre sur Victor Newman. Il n’a aucune réaction car il sait qu’il le mérite. Victor offre un cadeau à Nikki pour son retour. Victoria est aux anges de retrouver ses enfants et elle demande à William de la laisser tranquille.