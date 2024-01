Les feux de l'amour - Episode du 1 février 2024 - Premières minutes

William a du mal à comprendre l’attitude de Victoria et d’Ashland. Les enfants vont vivre en grande partie chez lui car Ashland emménage chez Victoria. Kyle s’inquiète pour Harrison. Tara en profite pour le convaincre que retirer le droit de garde d’Ashland est nécessaire. Phyllis fait semblant de sympathiser avec Tara et affirme à Sally qu’elle ne se mêlera plus de ses affaires. Jack convie Sally à dîner. Victor propose un marché à Sutton. Il est prêt à lui vendre la lettre de Richard à un bon prix. Amanda attend de savoir si Victor a réussi à obtenir des informations susceptibles d’incriminer Sutton.