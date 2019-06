Les feux de l'amour - Episode du 1 juillet 2019 - Premières minutes

Victor apprend qu'Adam pensait s'en prendre à lui quand il a agressé le gardien. Michael parvient à convaincre Adam de plaider non coupable. Mais lorsque ce dernier apprend que le gardien est tombé dans le coma, il décide de plaider coupable. Jack s'épanche sur les tensions entre Summer et Phyllis auprès de William. Ce dernier parvient à convaincre Phyllis qu'elle a tort de chercher à contrôler la vie de sa fille. Phyllis se rend donc auprès de Summer pour lui annoncer qu'elle veut assister au mariage. Victoria ne parvient pas à convaincre Travis de revenir et l'annonce à Phyllis. Chloé et Kevin décident d'accompagner Chelsea au tribunal pour la soutenir.