Les feux de l'amour - Episode du 1 juillet 2021

Ashley et Neil assistent à un concert de jazz. Sharon souhaite qu’Abby soit sa demoiselle d’honneur, mais les rancœurs réapparaissent. Après intervention d’Arturo, Abby finit par accepter. Nick fait un chèque à Summer pour acheter son silence, mais cela met à mal leur relation de confiance. Phyllis apprend par William que Nick a donné de l’argent à sa fille. Le pari entre Summer et Kyle tient toujours. Sharon et Nick font la connaissance de Rey, un fan de ballon rond. Summer continue d'essayer de séduire William. Nick propose à Arturo de travailler pour le développement de nouveaux bâtiments pour Etalon noir.