Les feux de l'amour - Episode du 1 juin 2021 - Premières minutes

Shauna profite de l’absence d’Hilary et de Devon pour inviter Charlie, qui ment à sa mère pour s’éclipser du travail. Lorsqu’elle l’apprend, Lily se rue chez Hilary. Cette dernière arrive après avoir tenu un discours qui intrigue Mariah et Tessa lors de son émission et une dispute générale éclate. Victoria, Nikki, Sharon, Summer et Abby se rendent à l’adresse indiquée sur la mystérieuse invitation qu’elles ont toutes reçue. A leur grande surprise, Nick les accueille et leur révèle les dessous de son nouveau plan pour se venger de son père.