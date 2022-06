Les feux de l'amour - Episode du 1 juin 2022

Victoria obtient la garde temporaire de Christian en attendant que le juge y voie plus clair. Nick et Adam auront cependant droit à des visites supervisées. Nick redoute qu’Adam en profite pour manipuler Christian. William continue à penser que Cordelia est revenue le hanter ; Kevin et Sharon, à qui il demande de l’aide, lui conseillent de se faire aider par un professionnel. Jett est hospitalisé après un concert. Devon et Elena décident d’accompagner Ana à son chevet.