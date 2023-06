Les feux de l'amour - Episode du 1 juin 2023

Rey annonce à Victoria et Nick qu’Adam avait les plans de la tour Newman, et que vu ses antécédents, il aurait sûrement pu comploter quelque chose qui ne s'est finalement pas produit. Victoria se rend chez Adam et lui demande de signer un contrat pour renoncer à ses droits d’héritier, ce qu’il refuse. Victor prend très mal cette initiative de Victoria, qui a agi dans son dos. Adam espère pouvoir discuter avec Chelsea, mais cette dernière a encore besoin de temps pour réfléchir et se dispute avec Chloe à ce propos. De son côté, Phyllis demande de l’aide à Amanda concernant des problèmes avec Victoria et l’hôtel, ainsi qu’avec Nick. Chance annonce à Nina et Jill qu’il va épouser Abby. Chance peut quitter l’hôpital le lendemain.