Les feux de l'amour - Episode du 1 mai 2023

Abby culpabilise d'avoir laissé Dina le temps d'une petite pause au Néon écarlate, et en profite pour confier son envie de devenir mère à Traci. Victor croise Ashley au parc et insiste pour l'accompagner au chevet de Dina, afin de lui faire ses adieux. Jack rejoint quant à lui Lauren, Michael et Kyle chez Jabot, pour récupérer le collier qui vient tout juste d'arriver de Londres. Il demande ensuite à toute la famille Abbott de le retrouver auprès de Dina, afin qu'ils partagent tous ensemble ce qui sera leur dernier moment à ses côtés.