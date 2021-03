Les feux de l'amour - Episode du 1 mars 2021

Nikki, Sharon, Phyllis et Victoria cherchent une façon d’enterrer J.T. discrètement. Mariah et Nick ont tous les deux l’impression de s’être fait congédier de chez Victoria et se demandent si elle cache quelque chose. Christine annonce à Jack qu’ils ont trouvé le vrai coupable. Hilary est furieuse en apprenant que Devon a rendez-vous avec Simone.