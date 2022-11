Les feux de l'amour - Episode du 1 novembre 2022

Victoria rencontre Amanda pour la première fois. Elle est surprise que William et elle se connaissent. William a un empêchement professionnel et ne peut pas partir en vacances en même temps que Victoria et les enfants. Il promet de les rejoindre le jour de Noël. Nick annonce à Summer qu’il a invité Adam pour Noël. Cela ne lui plaît pas et elle propose à Phyllis de fêter Noël toutes les deux. Phyllis se charge de prévenir Nick.