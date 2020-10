Les feux de l'amour - Episode du 1 octobre 2020

Victor apprend à Victoria que Zack est un potentiel criminel. Abby est donc sûrement en danger, mais Victoria refuse de s’apitoyer sur le sort de sa sœur et pense même que cette dernière est au courant de l'existence d'un réseau de prostitution. Lorsque Ashley et Jack découvrent à leur tour l’identité de Zack, ils décident de s’associer à Victor et d’offrir une récompense à la personne qui les aidera à retrouver Abby. Sharon est inquiète. Lauren en profite pour l’accuser de la disparition de Scott. Michaël et Nick essaient tant bien que mal de jouer les médiateurs. Nick en profite pour consoler Sharon. Dina est ramenée auprès de ses enfants. Ceux-ci ont bien du mal à comprendre ce qui est passé par la tête de leur mère pour attaquer Nikki de la sorte et surtout, comment elle s’est ensuite retrouvée aussi loin de Genoa City.