Les feux de l'amour - Episode du 1 septembre 2020 - Premières minutes

La famille Abbott est sous le choc après la révélation de Dina et les accusations de Graham devant tous les proches d’Ashley et les caméras d’Hilary. Mariah évite Tessa et Devon. Chelsea regrette que Nick ne l’ait pas prévenue avant son interview en direct, mais elle prend sa défense quand Victoria tente de le faire revenir sur sa décision. Dina et Graham ont une dispute houleuse.