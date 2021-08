Les feux de l'amour - Episode du 1 septembre 2021 - Premières minutes

Summer découvre le vrai visage de William. Elle n’en revient pas qu’il ait osé avouer leur liaison à sa mère. Phyllis est désemparée par cette révélation et le gifle violemment. Kyle, Lola, Mariah et Tessa font une soirée jeux au manoir des Abbott. Celle-ci ne se déroule pas tout à fait comme prévu suite à l’arrivée inopinée de Summer. Lily s’interroge sur l'absence de Cane au parloir. Elle se confie à Nate et lui demande de se renseigner pour elle.