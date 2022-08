Les feux de l'amour - Episode du 1 septembre 2022 - Premières minutes

Pour rassurer son fils et lui montrer que son grand-père va bien, Chelsea emmène Connor voir Victor. Elle explique à Victor que Connor vit très mal le départ de son père. Nicholas tente de convaincre Adam de rentrer à Genoa City pour le bien de son fils. Jack et Traci ont invité Dina à prendre le thé. Ils en profitent pour l'interroger sur la lettre qu'elle a écrite à Stuart Brooks lorsqu'elle était au lycée. Esther retrouve Jill et Cane au Néon écarlate. Ils attendent l'arrivée d'une experte qui déterminera si les pages du testament que Cane a récupérées sont authentiques.