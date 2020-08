Les feux de l'amour - Episode du 10 août 2020

Lors d’une scène ouverte à l’Underground, Tessa impressionne Irv West, un dénicheur de talents influent qui est au bras d’une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Scott reconnaît tout de suite la prostituée russe à qui il avait parlé de Crystal. Tessa et Sharon l’abordent pour lui soutirer des informations.Phyllis essaie de changer les idées de William pendant que Jack provoque Victoria.Cane discute avec Kevin, qui est de passage à la Résidence Chancellor, et se confie sur sa situation avec Lily. À l’Athletic Club, Juliette ressent subitement de violentes contractions. Hilary la conduit à l'hôpital et prévient aussitôt Cane.