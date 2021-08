Les feux de l'amour - Episode du 10 août 2021 - Premières minutes

Nate annonce à Jack et Victor qu'ils ne sont pas demi-frères. Rey surprend Sharon en train de consulter le rapport de police sur J.T. Nikki et Victoria s'imaginent que Rey cherche peut-être à piéger Sharon. Mariah organise une réunion entre filles avant l'enterrement de vie de jeune fille de Sharon; les tensions sont palpables entre Summer et les autres invitées. Nicholas annonce à Sharon qu'il vient d'acquérir leur nouvelle maison, ce qui la déstabilise. La voyant perdue et malgré leur rivalité légendaire, Nikki cherche à la rassurer. Sharon finit par lui confier sa volonté de révéler la vérité à Nick à propos de la mort de J.T.