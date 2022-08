Les feux de l'amour - Episode du 10 août 2022

Chelsea est désemparée par le départ d’Adam. Alors qu’elle plaide sa cause auprès de Nick, celui-ci finit par avouer que Victor n’est pas mort. C’est aussi ce qu’a découvert Adam, qui décide d’aller vérifier par lui-même. Les deux hommes s’expliquent et Victor propose à Adam de rester et de faire la paix, mais ce dernier refuse. Amanda a reçu les preuves que le testament de Katherine a été falsifié. Elle convoque Jill et Devon pour leur lire ses «véritables» dernières volontés.