Les feux de l'amour - Episode du 10 avril 2020 - Premières minutes

Ashley organise un dîner avec Abby, Traci, Jack et Dina dans une ambiance harmonieuse, malgré la réticence d'Ashley envers sa mère. Chelsea découvre Chloé morte et se sent coupable de ce drame. En l'apprenant par Nick, Victor est furieux et se dispute avec Nikki. Juliet retrouve Cane au Club. Il lui conseille de retourner à Tokyo. Lily se rend compte que leur relation est tendue. Abby annonce à Jack qu'elle va révéler à son père la création de pépinières d'entreprises.