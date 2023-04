Les feux de l'amour - Episode du 10 avril 2023 - Premières minutes

Alors que Rey est aux petits soins pour Sharon, Faith trouve du réconfort auprès de Mariah et finit par partager un bon moment avec sa mère. Chance et Adam se retrouvent au Society pour discuter et se font surprendre par Victoria. Nikki essaie de savoir ce que manigancent Victoria et William. Elle passe voir Lily et la met en garde.