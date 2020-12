Les feux de l'amour - Episode du 10 décembre 2020 - Premières minutes

Ashley parle de la proposition de Victor à William et à Lily avant de prendre sa décision. Devon apprend que Tessa et Mariah se sont embrassées à Chicago. Lily fait croire à Cane qu’elle doit travailler pour ne pas rester chez elle. Nick repeint la salle de bains de l’appartement et découvre des billets cachés dans le conduit d’aération. Hilary reçoit les résultats de son test de fertilité.