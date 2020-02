Les feux de l'amour - Episode du 10 février 2020 - Premières minutes

Recommandée par Cane, Juliet passe un entretien avec Victoria, mais sa candidature n'est pas retenue. Chelsea et Nick se disputent au sujet de Chloé. Nicholas est certain qu'elle est responsable de la mort d'Adam. Chelsea refuse de le croire. Elle finit par en parler à Chloé, très choquée par cette accusation. Abby confie ses doutes à sa mère. Elle pense que son père écoute uniquement Victoria et elle est déçue qu'il n'approuve pas ses propositions.