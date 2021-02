Les feux de l'amour - Episode du 10 février 2021

C’est la fête du centenaire de Walnut Grove où tous les anciens élèves se retrouvent. Hilary interviewe les participants. Après avoir rendu visite à Victor, toujours dans le coma, Kyle vient à la soirée et rencontre son père, qui attend des explications sur ses liens avec Victor. Mackenzie et William tentent de convaincre Victoria que J.T. est violent psychologiquement, mais Victoria refuse de les croire. Abby et Ashley prélèvent l’ADN de Jack pour tester sa filiation avec John. Traci fait don d’une bourse d’étude et fait un discours pour le centenaire. Paul vient faire une perquisition chez Jack puis, vient l’arrêter au Belvédère. Hilary annonce ses projets d’insémination artificielle à Phyllis. Lily est furieuse de voir Devon gâcher sa vie en ayant un enfant avec elle.