Les feux de l'amour - Episode du 10 février 2023

Nikki et Victoria sont toutes les deux frustrées par l'inaction et les secrets de Victor vis-à-vis du coup d'état d'Adam. Ce dernier donne une interview en direct pour annoncer sa nomination en tant que P.-D.G. de la société Newman. Euphorique, Chelsea suit l'interview au Society avec Chloé quand Phyllis vient les interrompre. Nicholas est furieux en apprenant que Victoria a été évincée. Il décide d'ignorer les appels de Victor et demande des explications directement à sa sœur. Lily propose spontanément à Amanda de travailler pour Chancellor Communications, mais elle se montre réticente à accepter cette proposition.